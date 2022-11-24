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Харків’янину, який переправляв нелегалів через українсько-словацький кордон, оголосили підозру

Харків’янину, який переправляв нелегалів через українсько-словацький кордон, оголосили підозру

На Закарпатті харків’янину, який організував схему переправлення осіб через українсько-словацький кордон, оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше, у рамках цієї справи правоохоронці затримали жителя Харківщини під час спроби надання прикордоннику хабаря в сумі 500 доларів.

Фігурант, за вказівкою організатора, сподівався, отримати інформацію про розміщення прикордонних нарядів, аби він міг спланувати маршрут незаконного перетину кордону.

Агентство Телевидения Новости

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