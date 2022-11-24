Через знеструмлення 81 потяг «Укрзалізниці» запізнюється, деякі – на понад 10 годин

Внаслідок знеструмлення мережі 81 потяг «Укрзалізниці» запізнюється. Частина з них – на понад 10 годин.

Так, станом на 9:00 рух продовжують 95 потягів. Із них 81 має запізнення на понад годину.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на пресслужбу перевізника.

Найбільші запізнення в потягів:

№711 Краматорськ – Київ (на 12 годин 51 хвилину);

№749 Київ – Ужгород із групою вагонів Київ – Відень (на 11 годин 8 хвилин);

№17 Харків – Ужгород (на 11 годин 4 хвилини);

№119 Запоріжжя – Львів (на 10 годин 58 хвилин);

№3 Запоріжжя – Ужгород (на 10 годин 17 хвилин).

За даними перевізника, технічно найскладніші затримки з потягами «Інтерсіті+», адже їхнє опалення залежить від електромережі. Потяги забезпечують термоковдрами, але для більшого комфорту два маршрути – на Краматорськ (712) та Дніпро (732) – підхопили потяги далекого слідування з автономними системами опалення.

Крім того, на українських вокзалах розгорнули місця з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Також в «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирів, які не за форс-мажорних обставин не встигли на потяг, саджають на наступний рейс такого самого напрямку.

Масований обстріл та його наслідки

Вдень 23 листопада росія знову атакувала ракетами Україну. Окупанти влучили по 16 об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок цього у країні вводили екстрені вимкнення світла.

Станом на ранок 24 листопада відновлено електроживлення всіх критичних об’єктів. А також очікується, що до кінця дня АЕС, які тимчасово припиняли роботу, почнуть виробляти електроенергію та видавати її в мережу – це допоможе скоротити дефіцит.

Відомо про щонайменше 8 загиблих та близько 50 поранених у Києві та області. Загалом протягом дня від російських ракет в Україні загинули 10 людей.

Протиповітряна оборона збила 5 ударних дронів та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Агентство Телевидения Новости