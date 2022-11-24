Працювала на посаді «руководитель следственного органа»: прокуратура Харківщини викрила ексдізнавачку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експравоохорониці за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня дізнавачка сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога.

Аби допомогти окупантам побудувати «правоохранительную систему», жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події і злочини, а також проводила слідчі дії.

У подальшому підозрювана почала працювати у новоствореному псевдоправоохоронному органі окупантів під назвою «УВД ВГА Харьковской области» на посаді «руководитель следственного органа – и.о. начальника следственной части».

Крім того, 15 червня «начальниця» надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. «Спасибо России за свет, воду, продукты питания», – розказала зрадниця в інтерв’ю російським пропагандистам.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.





Агентство Телевидения Новости