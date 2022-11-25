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“Харківобленерго” отримало обладнання, яке необхідно для відновлення енергопостачання

“Харківобленерго” отримало обладнання, яке необхідно для відновлення енергопостачання

АТ “Харківобленерго” отримало благодійну допомогу від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Енергетикам було передано трансформатори та бурильно-кранове устаткування. Обладнання вкрай необхідне для відновлення електропостачання на деокупованих територіях Харківської області та у населених пунктах, які найбільше постраждали під час бойових дій.

“Через ворожі обстріли в регіоні було пошкоджено тисячі трансформаторних підстанцій та сотні повітряних ліній різного рівня напруги. Унаслідок цих руйнацій наші споживачі, на жаль, постійно стикаються з проблемою відсутності електропостачання. Ми звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням допомогти з обладнанням, і нас було почуто”, – зазначили в АТ “Харківобленерго”.

Наразі енергетики отримало 29 трансформаторів потужністю 100, 160, 250 та 400 кВА, 9 з яких уже поїхали до Чугуївського району електричних мереж (РЕМ).

Ще одне важливе придбання листопада – бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі трактора ХТА-200. Це устаткування вкрай необхідне, адже використовується для встановлення електричних опор.

“Машину також буде передано до одного з РЕМів, який займається відновленням електропостачання на деокупованих територіях”, – повідомили в обленерго.

У товаристві підкреслили: енергетики вдячні благодійним організаціям та органам державної влади, які сприяють отриманню міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Агентство Телевидения Новости

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