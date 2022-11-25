“Харківобленерго” отримало обладнання, яке необхідно для відновлення енергопостачання

АТ “Харківобленерго” отримало благодійну допомогу від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Енергетикам було передано трансформатори та бурильно-кранове устаткування. Обладнання вкрай необхідне для відновлення електропостачання на деокупованих територіях Харківської області та у населених пунктах, які найбільше постраждали під час бойових дій.

“Через ворожі обстріли в регіоні було пошкоджено тисячі трансформаторних підстанцій та сотні повітряних ліній різного рівня напруги. Унаслідок цих руйнацій наші споживачі, на жаль, постійно стикаються з проблемою відсутності електропостачання. Ми звернулися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням допомогти з обладнанням, і нас було почуто”, – зазначили в АТ “Харківобленерго”.

Наразі енергетики отримало 29 трансформаторів потужністю 100, 160, 250 та 400 кВА, 9 з яких уже поїхали до Чугуївського району електричних мереж (РЕМ).

Ще одне важливе придбання листопада – бурильно-кранова машина БКУ-1МК-Т на базі трактора ХТА-200. Це устаткування вкрай необхідне, адже використовується для встановлення електричних опор.

“Машину також буде передано до одного з РЕМів, який займається відновленням електропостачання на деокупованих територіях”, – повідомили в обленерго.

У товаристві підкреслили: енергетики вдячні благодійним організаціям та органам державної влади, які сприяють отриманню міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Агентство Телевидения Новости