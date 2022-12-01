З’явився легкий спосіб дізнатися, коли виключать світло

З сьогоднішнього дня на сайті “Харківобленерго” дізнатися чергу планового відключення електроенергії можна не за графіком, а заповнивши форму з уточненням точної адреси

Розклад погодинних відключень буде доступним і у форматі графіка, уточнила представник підприємства Марина Шевченко.

Щоб дізнатися, коли буде відсутня електроенергія, потрібно:

▪Відкрити форму на сайті “Харківобленерго”.

▪️Вибрати зі списку ваш населений пункт, вулицю та номер будинку.

▪️ Натисніть “Перевірити”.

Результат перевірки буде знизу, прописаний синім кольором.

На підприємстві наголошують, що ця форма дійсна лише для планових відключень. Аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо.

Агентство Телевидения Новости