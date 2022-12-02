Трьох керівників навчальних закладів Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

Співробітники СБУ встановили трьох керівників навчальних закладів на території Куп’янського району Харківської області, які добровільно погодились на співпрацю з окупаційними військами.

За даними слідства, зловмисники здійснювали діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах, якими вони керували. Вказівку про це ворожі поплічники отримали від так званої окупаційної адміністрації рф.

Своїм підлеглим вчителям та батькам учнів директори повідомили, що у новому навчальному році освітній процес буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.

Готуючись до нового навчального року так звані «керівники» збирали списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора та отримували російські підручники від окупаційної адміністрації.

Таким чином, перебуваючи на керівних «посадах», прибічники ворога сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом керівникам навчальних закладів Куп‘янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

Процесуальні дії з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з обласною прокуратурою.

Агентство Телевидения Новости