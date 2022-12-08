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Незаконне заволодіння квартирою в Харкові вартістю 1,5 млн грн – судитимуть двох харків’ян

Незаконне заволодіння квартирою в Харкові вартістю 1,5 млн грн – судитимуть двох харків’ян

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, пособництва в підробленні офіційних документів, використання завідомо підроблених документів (ч.4 ст.190, ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, восени 2021 року 45-річний та 33-річний раніше судимі чоловіки розробили схему, щоб незаконно заволодіти двокімнатною квартирою, розташованою по вул. Ахсарова в Харкові. Колишні власники квартири померли у 2019 році, спадкоємців вони не мали, тому ця нерухомість підлягала переходу у власність Харківської міської територіальної громади. Однак у зловмисників були свої плани на квартиру, вартість якої складає 1,5 млн грн.

Для заволодіння чужою нерухомістю вони використали підроблені паспорти та правовстановлюючі документи. Обвинувачені уклали фіктивний договір купівлі-продажу квартири, при цьому один з них грав роль власника нерухомості, а інший видавав себе за покупця. У подальшому квартиру відчужено на користь третьої особи.

Досудове розслідування проводив слідчий відділ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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