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Поширював роспропаганди через гучномовці: підозрюється мешканець Балаклії

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом організації та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Балаклії під час окупації міста обійняв посаду «помічника начальника управління» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації».

Окрім своїх псевдообов‘язків, колаборант активно провадив інформаційну діяльність із окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресора. Так, він модерував процес підключення гучномовців на території міста, через які транслювалась російська пропаганда та радіо «ЖИЗНЬ».

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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