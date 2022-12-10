Двоє чоловіків та жінка підозрюються у колабораціонізмі: працювали у «народній міліції»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори встановили ще трьох колаборантів з смт Борова Ізюмського району, які працювали на окупантів у «народній міліції».

Так, 31-річний чоловік працював «старшим патрульним» та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.

Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду «оперуповноваженого». Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.

У квітні 31-річна жінка долучилась до лав незаконного правоохоронного органу, де обійняла посаду «дізнавача». Колаборантка проводила «досудові розслідування» кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам «покарання» у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости