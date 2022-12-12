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Приготувати їжу та зігрітися – як робити це безпечно

Приготувати їжу та зігрітися – як робити це безпечно

В ДСНС нагадали правила безпеки при використанні газовими пальниками, з якими ще донедавна мали справу переважно туристи. Сьогодні громадяни несуть пальники у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом.

Тож якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на поради, щоб не нашкодити собі чи рідним:

Використовуйте пальник тільки в приміщенні з вентиляцією.

Обов’язково тримайте балон із газом якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур.

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Паяльник розрахований для використання на відкритому повітрі і якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

Агентство Телевидения Новости

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