Приготувати їжу та зігрітися – як робити це безпечно
В ДСНС нагадали правила безпеки при використанні газовими пальниками, з якими ще донедавна мали справу переважно туристи. Сьогодні громадяни несуть пальники у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом.
Тож якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на поради, щоб не нашкодити собі чи рідним:
Використовуйте пальник тільки в приміщенні з вентиляцією.
Обов’язково тримайте балон із газом якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур.
Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
Паяльник розрахований для використання на відкритому повітрі і якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.