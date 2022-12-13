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Харківські патрульні затримали чоловіка, який вночі вдерся в магазин на Салтівці

Харківські патрульні затримали чоловіка, який вночі вдерся в магазин на Салтівці

Сьогодні вночі, під час патрулювання Салтівського району Харкова, патрульні почули звук розбиття скла. Поліцейські негайно почали обстежувати прилеглу територію.

Неподалік, на вулиці Тракторобудівників, правоохоронці виявили та затримали чоловіка, який проник до торговельного приміщення. В руках у нього був поліетиленовий мішок з цеглиною всередині. Також на фасаді магазину патрульні побачили розбиту електрощитову.

Під час спілкування з поліцейськими громадянин зізнався, що він зламав корпус електрощитової, аби вимкнути сигналізацію, розбив скло, щоб проникнути до приміщення та здійснити крадіжку.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі, які також перевірять імовірну причетність чоловіка до аналогічних крадіжок, скоєних раніше на території Салтівського району.

Агентство Телевидения Новости

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