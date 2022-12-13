Харків’янин зачинив в гаражі свого боржника та «вибивав» з нього гроші

Зачинив в гаражі та бив – у Харкові поліція викрила чоловіка у незаконному позбавленні волі людини. Таким чином зловмисник намагався повернути гроші, які начебто йому заборгував потерпілий.

13 грудня до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області зателефонував заявник та повідомив, що у гаражі зачинений чоловік, який стукає та просить викликати поліцію. За адресою виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що у гаражному приміщенні насильно утримують чоловіка. Поліцейські розшукали власника гаража, яким виявися 40-річний мешканець Харкова. Зловмисник зачинив, наносив тілесні ушкодження та утримував у приміщенні 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

40-річного порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости