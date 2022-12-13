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13.12.2022 22:46
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Через погодні умови на автошляхах Харківщини обмежено рух вантажівок

Через погодні умови на автошляхах Харківщини обмежено рух вантажівок

У зв’язку з погіршенням погодних умов, з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів, впроваджено тимчасове закриття руху для вантажних транспортних засобів загальною масою понад 24 тони на окремих автошляхах Харківщини.

Обмеження чинні у період з 19:00 13 грудня до 7:00 14 грудня.

Заборона діє на наступних шляхах:

– М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м.Ростов-на-Дону), км 396+094 – км 648+570;

– М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 9+387 – км 147+419;

– М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, км 0+000 – км 127+735;

– Р-11 Полтава – Красноград, км 45+136 – км 52+112;

– Р-46 Харків – Охтирка, км 0+000 – км 80+813.

Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.

Агентство Телевидения Новости

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