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На пожежі в Холодногірському районі врятували двох мешканців 3-поверхівки

На пожежі в Холодногірському районі врятували двох мешканців 3-поверхівки

13 грудня о 20:47 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у м. Харкові на вул. Великій Гончарівській, 11. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової триповерхівки.

До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 3-ї ДПРЧ. На момент їх прибуття площа пожежі склала 20 кв. метрів. В її осередку рятувальники знайшли господарку оселі, 1963 року народження, і негайно вивели її на зовні. Жінка отримала опіки правої верхньої кінцівки. Із сусідньої квартири вогнеборці врятували ще одну жінку, 1968 року народження. Їй загрожувала смертельна небезпека від задимлення. Ще 5 мешканців цього будинку було евакуйовано на свіже повітря.

О 21:25 пожежу локалізували, о 22:41 повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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