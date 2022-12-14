Викрав чоловіка і утримував його у власному гаражі – підозрюється харків’янин

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 27-річному харків’янину за фактом незаконного викрадення та позбавлення волі людини, а також грабежу (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 13 грудня 2022 року чоловік зустрівся зі своїм знайомим та, застосовуючи фізичну силу, затягнув його до автомобіля. Зловмисник відвіз потерпілого до власного гаражу, розташованого по вул. Фонвізіна, де і утримував його.

Підозрюваний відібрав у своєї жертви мобільний телефон, гроші та особисті речі. Зв’язавши руки потерпілого, зловмисник наніс йому декілька ударів та закрив його у гаражі.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що потерпілий заборгував підозрюваному гроші, і той вирішив таким чином провчити його.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости