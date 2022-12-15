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Рух тролейбусів проспектом Ювілейним тимчасово обмежать

Рух тролейбусів проспектом Ювілейним тимчасово обмежать

Сьогодні, 15 грудня, рух тролейбусів на проспекту Ювілейному, на ділянці від вулиці Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 мікрорайон», буде припинений з 11:00 до 13:00.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбуса.

На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№20: розворотне коло «ст. м. «Захисників України» – вул. Броненосця «Потьомкін» – пр. Героїв Харкова – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова»;

№24: не курсуватиме.

Агентство Телевидения Новости

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