Четверо постраждалих: поліція з’ясовує обставини зіткнення легковика та вантажівки на Ландау

14 грудня близько 20:15 на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау сталося зіткнення вантажівки Renault Premium з напівпричепом та автомобіля Hyundai Sonata. Після удару вантажний автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на електроопору.

56-річний водій Hyundai та троє його пасажирів – жінки 42, 53 і 31 років, отримали тілесні ушкодження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости