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Четверо постраждалих: поліція з’ясовує обставини зіткнення легковика та вантажівки на Ландау
14 грудня близько 20:15 на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау сталося зіткнення вантажівки Renault Premium з напівпричепом та автомобіля Hyundai Sonata. Після удару вантажний автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на електроопору.
56-річний водій Hyundai та троє його пасажирів – жінки 42, 53 і 31 років, отримали тілесні ушкодження.
Слідчими відкрито кримінальне провадження.