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Каждый раз, когда читаю, что путин дал приказ взять Донбасс до *какая-то рандомная дата*, я смотрю на карту и, скажем так, удивляюсь

Каждый раз, когда читаю, что путин дал приказ взять Донбасс до *какая-то рандомная дата*, я смотрю на карту и, скажем так, удивляюсь

Обвел на карте:

● синим - границу Донецкой области под нашим контролем,

● красным - границу Донецкой области под контролем рф,

● толстым черным - линию фронта,

● тонким черным разграничил оккупированные территории на три части: оккупированное в 2014-15; оккупированное с февраля 2022 по сентябрь 2023; оккупированное с октября 2023 по начало мая 2024.

● Для наглядности зарисовал оккупированное после октября 2023 красным.

То есть за 7 месяцев российского наступления оккупированы вот те четыре кусочка возле Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

О каких точных датах захвата всей оставшейся Донецкой области можно говорить, если при гипотетическом сохранении нынешних темпов даже год фиг угадаешь?

В общем, всерьез к таким «приказам» относиться сложно.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/13996

Новости портала «Весь Харьков»

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