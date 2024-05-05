Каждый раз, когда читаю, что путин дал приказ взять Донбасс до *какая-то рандомная дата*, я смотрю на карту и, скажем так, удивляюсь
Обвел на карте:
● синим - границу Донецкой области под нашим контролем,
● красным - границу Донецкой области под контролем рф,
● толстым черным - линию фронта,
● тонким черным разграничил оккупированные территории на три части: оккупированное в 2014-15; оккупированное с февраля 2022 по сентябрь 2023; оккупированное с октября 2023 по начало мая 2024.
● Для наглядности зарисовал оккупированное после октября 2023 красным.
То есть за 7 месяцев российского наступления оккупированы вот те четыре кусочка возле Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
О каких точных датах захвата всей оставшейся Донецкой области можно говорить, если при гипотетическом сохранении нынешних темпов даже год фиг угадаешь?
В общем, всерьез к таким «приказам» относиться сложно.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/13996