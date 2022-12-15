Черговому «народному міліціонеру» з Ізюмщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори встановили чергового колаборанта на Ізюмщині: ним виявився 44-річний чоловік, який у травні обійняв посаду «чергового» у так званій «народной милиции» у смт Борова.

Колаборант приймав та реєстрував заяви про скоєння кримінальних правопорушень та відбирав пояснення у місцевих мешканців.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости