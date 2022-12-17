Прокуратура повернула у харківській бюджет 300 тисяч гривень

Полтавський апеляційний суд задовольнив позов Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю та фізичної особи про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою.

Встановлено, що по вул. Танкопія у Харкові розташована нежитлова будівля загальною площею 1000 кв. м, право власності на яку зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю та фізичною особою на підставі договорів купівлі-продажу. Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під цим об’єктом нерухомості не оформлена.

Таким чином, зазначена земельна ділянка використовується без оформлення будь-яких прав, орендна плата за користування нею не сплачується. У зв’язку з цим Харківській міській територіальній громаді завдаються збитки. Це і стало підставою для направлення відповідного позову окружною прокуратурою до суду.

Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.

Не погодившись з таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

За принципової та послідовної позиції прокуратури Полтавським апеляційним судом рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено у повному обсязі. Стягнуті безпідставно збережені кошти поповнять місцевий бюджет.

Агентство Телевидения Новости