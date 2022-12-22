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В стані сп’яніння та позбавлений права керування: харківські патрульні затримали злісного порушника

В стані сп’яніння та позбавлений права керування: харківські патрульні затримали злісного порушника

Сьогодні вдень на вулиці Старицького харківські патрульні зупинили авто Hyundai за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,54 проміле алкоголю в крові, що перевищило допустиму норму в понад 12 разів.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у сумі 20 400 грн за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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