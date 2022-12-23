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У Вільхівці почали відновлювати міст, який зруйнували окупанти

У Вільхівці почали відновлювати міст, який зруйнували окупанти

Міст через водосховище в селі Вільхівка Харківського району підірвали під час окупації російські війська.

На цей час фахівці ДП «Дороги Харківщини» виконали роботи з демонтажу всіх зруйнованих конструкцій моста, повідомили в ХОВА. Уже встановлено 54 палі, проводяться роботи з армування та бетонування ригелів.

«Цей міст було повністю відремонтовано у 2021 році завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновимо і зараз. Цей дорожній об’єкт має велике значення у логістиці постачання гуманітарної та медичної допомоги до деокупованих територій», – повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Внаслідок бойових дій в області було зруйновано понад 50 мостів державного і місцевого значення. Наразі організовано 26 тимчасових переправ, роботи тривають.

Також було зруйновано більш ніж 1000 км доріг державного значення, на сьогодні розчищено близько 600 км.

Агентство Телевидения Новости

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