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У Харкові за держзраду судитимуть колишнього правоохоронця

У Харкові за держзраду судитимуть колишнього правоохоронця

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні колишній поліцейський відділу поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району.

Так, зрадник агітував місцевих мешканців вступати до лав окупаційної поліції та виконувати вказівки російських військових. Насамперед, шукати і доставляти тих осіб, які викрали зброю та паливо з розбитої військової колони зс рф.

Крім того, він залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автомобілі.

Повернувшись до одного з сіл в Харківській області, чоловік переховувався в будинку своїх знайомих, де його і затримали правоохоронці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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