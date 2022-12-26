«Укрзалізниця» запустить шість додаткових поїздів на зимові свята

Шість додаткових рейсів на карпатський напрямок призначила Укрзалізниця на зимові свята:

191/192 Київ – Львів

30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.

Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.

229/230 Київ – Ужгород

29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23.

Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.

238/237 Одеса – Ужгород

З Одеси 29.12.2022 о 17:00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02.

Зворотно з 30.12.2022 о 17:00 з поверненням до Одеси об 11:06.

216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ

Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.

Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

255/256 Київ – Чернівці

Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.

Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.

211/212 Харків – Львів

Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.

Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

І ще одне «бонусне» призначення для Кривбасу, де також маємо різке зростання попиту на квитки:

176/175 Київ – Кривий Ріг

Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07.

Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Агентство Телевидения Новости