СБУ затримала на Харківщині колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисниками виявились працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Під час захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там їх призначили керівником та його заступником виробничого підрозділу створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли перекиданню рухомими складами військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури експрацівникам Укрзалізниці повідомлено про підозру за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

Заходи з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости