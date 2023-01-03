Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 106

Присягнув на вірність рф за 70 тисяч рублів – прокурори встановили зрадника серед експоліцейських

Присягнув на вірність рф за 70 тисяч рублів – прокурори встановили зрадника серед експоліцейських

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру експравоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні колишній поліціянт добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых» у псевдоправоохоронному органі.

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців, українських правоохоронців та учасників АТО.

За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 