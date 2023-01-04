Зарізала колишнього чоловіка та винесла труп на дитячий майданчик: затримано мешканку Харківщини

Злочин стався 30 грудня. Потерпілий перебував в гостях у знайомого, де разом з кількома друзями та колишньою дружиною розпивали спиртні напої. У колишнього подружжя виник конфлікт, в ході якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка.

Тіло померлого лишилося в приміщенні. У новорічну ніч жінка разом зі знайомим винесли тіло під навіс на територію дитячого майданчику.

39-річна мешканка селища Слобожанське затримана у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєному злочині. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости