Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:07
Просмотров: 69

Зарізала колишнього чоловіка та винесла труп на дитячий майданчик: затримано мешканку Харківщини

Зарізала колишнього чоловіка та винесла труп на дитячий майданчик: затримано мешканку Харківщини

Злочин стався 30 грудня. Потерпілий перебував в гостях у знайомого, де разом з кількома друзями та колишньою дружиною розпивали спиртні напої. У колишнього подружжя виник конфлікт, в ході якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка.

Тіло померлого лишилося в приміщенні. У новорічну ніч жінка разом зі знайомим винесли тіло під навіс на територію дитячого майданчику.

39-річна мешканка селища Слобожанське затримана у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєному злочині. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 