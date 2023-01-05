Отримання посвідчення водія. В Україні діє новий алгоритм складання іспитів

В Україні змінився алгоритм отримання прав водія. Тепер практику можна розпочати лише після складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, пише ГлавКом.

«На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту у сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки», – йдеться в повідомленні.

Після того, як людина опанує водійські навички, повинна скласти внутрішній іспит в автошколі. Тоді отримує свідоцтво та звертається до сервісного центру МВС. Для того, щоб отримати перше посвідчення водія потрібно успішно скласти практичний іспит у МВС.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче обмежити строк дії водійських посвідчень. Документом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам».

Агентство Телевидения Новости