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Уряд заборонив перевозити пасажирів у переобладнаних з вантажівок маршрутках

Кабмін змінив порядок проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, заборонивши участь у конкурсі перевізникам, які використовують переобладнані з вантажівок автобуси.

Кабмін на засіданні 3 січня 2023 року вніс зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Зокрема визначено повноваження виконавчих органів територіальних громад у проведенні ними конкурсів на автобусних маршрутах загального користування в межах їхніх територіальних громад відповідно до вимог чинного законодавства України.

Встановлено заборону участі у конкурсі для автомобільних перевізників, які пропонують для використання на автобусних маршрутах загального користування автобуси, що переобладнані з вантажних транспортних засобів.

Передбачено поступове запровадження на обʼєкті конкурсу, який включає внутрішньообласні маршрути та маршрути в межах однієї територіальної громади загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Агентство Телевидения Новости

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