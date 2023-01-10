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З Холодної Гори запускають ще один автобусний маршрут

З Холодної Гори запускають ще один автобусний маршрут

Автобусний маршрут №22е «Ст. м. «Холодна Гора» – вул. Радіотехнічна» почне працювати з середи, 11 січня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців району Баварії та сел. Пилипівка.

Автобус №22е курсуватиме так: ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – вул. Герцена – вул. Некрасова – вул. Кибальчича – вул. Північнокавказька – вул. Радіотехнічна (сел. Пилипівка); у зворотному напрямку: Карачівське шосе – вул. Кибальчича – вул. Некрасова і далі за маршрутом.

Агентство Телевидения Новости

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