Загинула внаслідок агресії російської федерації – поліція вилучила тіло мешканки Ізюмського району

68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Сулигівка Ізюмського району.

Снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

12 січня працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились працівниками Ізюмського РУП за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости