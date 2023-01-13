Країна-терористка намагається створити двохмільйонну армію, – ГУР

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації

За оцінками воєнної розвідки України, країна-терорист намагається створити двохмільйонну армію, передає Depo.ua.

За інформацією ГУР Міноборони, під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

В росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони рф, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

Масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

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