У Харкові два “прильоти”, у Дніпрі – попадання у житловий будинок

Під час масованої ракетної атаки, зафіксовані ще два влучання в Харкові, ворог знову цілив в об’єкти інфраструктури.

Зафіксовано два «прильоти»ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється, – повідомив Олег Синєгубов.

Найбільш трагічна ситуація в Дніпрі. Терористи поцілили в житловий будинок. У зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку в Дніпрі врятовано 15 людей. Кількість загиблих досі невідома.

За даними ОП, Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

Агентство Телевидения Новости