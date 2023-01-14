В Мерефі викрито крадіїв побутової техники

В середині листопада минулого року 38-річний мешканець міста Мерефа разом зі своїм 22-річним товаришем перебувала в гостях у знайомого, який охороняв приватне домоволодіння. Чоловіки вирішили поправити своє матеріальне становище та спланували злочин.

Наступного разу вони знову прийшли до знайомого зі спиртним та влаштували застілля. Дочекавшись, коли чоловік заснув, підозрювані проникли до підвального приміщення недобудованого будинку на території подвір’я та викрали побутову техніку на суму близько 50 тисяч гривень.

12 січня працівники підрозділу поліції повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. 38-річному жителю Мерефи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости