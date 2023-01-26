Будинки, магазини, автівка поліцейського: куди ще влучили ворожі снаряди за добу на Харківщині
Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Вночі у Куп’янську зафіксовано «приліт» ракети, попередньо С-300, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції.Протягом доби у Куп’янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об’єкт цивільної промисловості.У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.
У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об’єкт цивільної промисловості.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.