Будинки, магазини, автівка поліцейського: куди ще влучили ворожі снаряди за добу на Харківщині

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Вночі у Куп’янську зафіксовано «приліт» ракети, попередньо С-300, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції.Протягом доби у Куп’янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об’єкт цивільної промисловості.У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об’єкт цивільної промисловості.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

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