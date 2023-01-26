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26.01.2023 10:26
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Будинки, магазини, автівка поліцейського: куди ще влучили ворожі снаряди за добу на Харківщині

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Вночі у Куп’янську зафіксовано «приліт» ракети, попередньо С-300, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції.Протягом доби у Куп’янську руйнувань від артилерійських обстрілів зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об’єкт цивільної промисловості.У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об’єкт цивільної промисловості.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Агентство Телевидения Новости

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