У Вовчанську після обстрілу горіли двоповерхова будівля та торговельні павільйони

За добу з 26 по 27 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких сталася внаслідок влучання ворожого боєприпасу;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

О 21:39 внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанську виникла пожежа. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та 2 торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 кв. метрів. З вогнем боролись 2 оперативних відділення 47-ї ДРПЧ разом з рятувальниками Луганщини. О 00:30 його вдалось локалізувати, о 01:00 повністю приборкати. На щастя обійшлося без постраждалих.

Три рази надзвичайники з м. Куп’янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожий обстрілів. Виявлено пошкодження 5-поверхового житлового будинку, електро- та газової мережі, 2 приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

О 12:49 ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками з-під уламків конструкцій одного напівзруйнованого будинку дістали жінку-інваліда. Наразі вона в лікарні.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости