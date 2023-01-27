В Ізюмському районі затримали вандала, який пошкодив могили

17 грудня близько 14:00 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від мешканки села Василівка Перша про те, що на місцевому цвинтарі пошкоджено дві мармурних могили.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили чоловіка, причетного до скоєння о злочину. Ним виявився 29-річний мешканець села Гусарівка.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

24 січня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости