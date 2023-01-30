Забив до смерті знайомого – судитимуть мешканця Лозової

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року чоловіки в одному з будинків м. Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої обвинувачений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився. Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками і ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього обвинувачений завдав близько 30 ударів.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Раніше обвинувачений вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема прокурори довели, що протягом 2022 року він вчинив серію крадіжок у Лозовій, а також обманом заволодів чужим майном.

Наразі чоловік відбуває покарання за ґратами, але тепер йому доведеться відповідати ще і за вбивство. Обвинувальний акт розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости