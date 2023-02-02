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Мінна небезпека: на дорогах Харківщини з’явилися нові знаки

Мінна небезпека: на дорогах Харківщини з’явилися нові знаки

Служба автомобільних доріг у Харківській області під егідою Управлінням Цивільного Захисту Харківської ОВА, ДСНС та піротехніками Межрігіонального центру гуманітарного розмінування встановлюють знаки попередження мінної небезпеки.

Попереджувальні знаки розташовані від перехрестя автомобільних доріг М-03 Київ – Харків – Довжанський та Н-26 Чугуїв – Мілове до міста Ізюм, всього було встановлено 35 знаків.

Це було зроблено для того, щоб попередити населення та водіїв про мінну небезпеку на деокупованих територіях області, яка виникла в результаті повномасштабного військового вторгнення та бойових дій окупантів у нашій області.

Агентство Телевидения Новости

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