Онлайн шахрайство: поліцейські Харківщини викрили злочинну організацію

Співорганізатори – 26-річний громадянин України та особа, анкетні дані якої наразі встановлюються, залучили до шахрайської схеми близько 100 осіб.

Протиправну діяльність зловмисників викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції під оперативним супроводом СБУ.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили та адміністрували скам-спільноту в месенджері «Телеграм», в якій розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської організації. Далі зловмисники в месенджерах робили розсилку фішингових посилань, що містили пропозицію отримати кошти за проданий товар. Після введення потерпілим реквізитів своєї банківської карти, зловмисники отримували доступ до його коштів.

За оперативною інформацією, підозрювані ошукали понад 300 потерпілих та завдали близько одного мільйона гривень збитків. Вказану інформацію буде перевірено під час досудового розслідування.

За місцями проживання фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, гроші. До проведення обшуків також були залучені працівники полку поліції особливого призначення.

Організатора та ще двох виконавців затримано за ст. 208 КПК України. Організатору повідомлено про підозру за ч.1, ч.2 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Виконавцям – за ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости