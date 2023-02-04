Понад 1,7 млрд збитків: заволодіння коштами для ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру раднику заступника Міністра оборони України (на громадських засадах) у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Ці кошти були виділені Міністерством оборони України.

Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд грн збитків.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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