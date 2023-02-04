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Молодіжна політика: у Харкові відбулася зустріч “Policy Labs”

Молодіжна політика: у Харкові відбулася зустріч “Policy Labs”

Зустріч молоді, представників громадських організацій та місцевої влади в рамках проєкту «Майстерні розробки політик» («Policy Labs») відбулася 3 лютого, у місті Харкові.

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, захід відбувся в рамках програми «EU4Youth», яка реалізується за підтримки Європейської комісії. У ньому взяли участь представники молоді Харкова та інших регіонів України, зокрема, з Івано-Франківська, Хмельницького, Ірпеня та ін. Крім того, в режимі онлайн до зустрічі долучилися учасники з Німеччини, Швеції, Польщі та Англії.

У департаменті зазначили, що в рамках реалізації проєкту «Policy Labs» було заплановано проведення трьох консультацій. Раніше заходи пройшли в Одесі та Івано-Франківську. У Харкові ж відбулася заключна зустріч, під час якої учасники, враховуючи попередні напрацювання, обговорили можливі кроки та дії щодо розвитку молодіжної політики в умовах повномасштабного вторгнення та в період відновлення України.

Також там зазначили, що Європейська комісія продовжує реалізацію проєкту «Дорожні карти залучення молоді». Харків увійшов до трійки міст України, які беруть у ньому участь.

Агентство Телевидения Новости

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