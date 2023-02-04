У Харкові планують редизайн трьох річкових ділянок

У Харкові планують відновити первісне призначення міських річок як комунікацій та природних артерій.

Про це 3 лютого, на пресзустрічі з пропозицій щодо внесення змін у новий Генеральний план міста Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Мер нагадав, що у Харкові є чотири річки, які мають різні ширину та набережні.

Також мер зазначив, що, завдяки редизайну трьох обраних річкових ділянок, Харків отримає стратегію перетворення своїх річок на високоякісні громадські простори, які служитимуть екологічними коридорами, просуваючи стратегію пішохідного та велосипедного руху в місті.

Агентство Телевидения Новости