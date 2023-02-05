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П’ятеро постраждалих: на місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції

П’ятеро постраждалих: на місцях обстрілів працюють прокурори та слідчі поліції

Сьогодні, 5 лютого, близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району Харкова.

Одна з ракет влучила у 5-поверхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Документування збройної агресії рф проводилось спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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