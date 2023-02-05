В Люботині дівчина після сварки з батьками втекла з дому: підлітка шукали з поліцією

5 лютого о 08:55 до відділення поліції №2 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої мешканки міста Люботин. За словами матері, 14-річна дівчина пішла з дому ввечері 4 лютого після сварки з батьками. Всю ніч вони намагалися знайти доньку, а вранці вирішили звернутися до поліції.

Протягом кількох годин оперативники відділення поліції встановили місцезнаходження доньки заявниці. Дівчина знаходилася у свого знайомого. Неповнолітню поліцейські повернули додому. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

З дитиною та її батьками поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости