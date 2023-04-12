Ворог обстріляв Харківщину: є жертви

Російські військовослужбовці обстріляли смт Дворічна: загинуло двоє мирних мешканців.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 квітня військовослужбовці ЗС рф обстріляли смт Дворічна Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 13:15 отримала поранення 63-річна жінка, загинув 71-річний місцевий мешканець.

О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну: поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки мирних жителів.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають всіх необхідних заходів для належної фіксації наслідків збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости