Поліція з’ясовує обставини травмування тракториста на Харківщині

13 квітня близько 09:55 до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в селі Липці на вибуховому пристрої підірвався чоловік.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції встановили, що водій трактора їхав за причепом в село Борисівка. Під час руху транспорт з’їхав з дороги в поле, де натрапив на міну.

28-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно телефонувати 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости