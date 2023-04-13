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Поліція з’ясовує обставини травмування тракториста на Харківщині

Поліція з’ясовує обставини травмування тракториста на Харківщині

13 квітня близько 09:55 до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 надійшло повідомлення про те, що в селі Липці на вибуховому пристрої підірвався чоловік.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції встановили, що водій трактора їхав за причепом в село Борисівка. Під час руху транспорт з’їхав з дороги в поле, де натрапив на міну.

28-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

Поліція закликає громадян бути обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення таких предметів негайно телефонувати 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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